Gold und Goldaktien steigen

Wirecard bestätigt, dass die verschwundenen 1,9 Mrd Euro mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ gar nicht existieren.Die Bundesaufsicht Bafin konnte den Bilanzbetrug der Wirecard trotz zahlreicher Presseberichte in den letzten Jahren in der „Financial Times“ nicht entdecken.Wirecard Ex-Chef Markus Braun verkauft am Donnerstag und Freitag (18. und 19. Juni) Wirecard-Aktien im Gegenwert von 155 Mio Euro.Finanzminister Olaf Scholz sieht keine Notwendigkeit für regulatorische Veränderungen. „Ich denke, die Aufsichtsbehörden haben sehr hart gearbeitet“.Kommentar: Wenn die Aufsichtsbehörden beim Bundeshaushalt, bei der EZB, bei den Banken und bei der „Euro-Rettung“ genauso „sehr hart“ gearbeitet haben, kann sich jeder ausrechnen, was in den nächsten Jahren auf uns zu kommt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.216 Euro/kg, Vortag 49.905 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 17,90 $/oz, Vortag 17,65 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 809 $/oz, Vortag 800 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.854 $/oz, Vortag 1.848 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis kann die Gewinne der Vortage behaupten (aktueller Preis 42,76 $/barrel, Vortag 42,73 $/barrel).