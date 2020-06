Bei der BASF Aktie hat sich die charttechnische Lage in den letzten beiden Handelstagen nach der vorangegangenen Konsolidierung deutlich stabilisiert. Der Dividendenabschlag in Höhe von 3,30 Euro je BASF Aktie hatte den Aktienkurs des DAX-notierten Unternehmens wieder an eine Unterstützungszone rund um die Kernzone bei 49,42/50,00 Euro zurück fallen lassen. Ernsthaft getestet wurde diese Kernzone mit einem Konsolidierungstief bei ...