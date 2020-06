Kann die Bayer-Aktie den Höhenflug der vergangenen Tage wieder aufnehmen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) konnte sich von ihrem 41-prozentigen Absturz von 76 Euro (19.2.20) auf bis zu 45 Euro (16.3.20) bis zum 23.6.20 auf bis zu 72,90 Euro erholen. Allerdings drehte der der Aktienkurs nach der freundlichen Eröffnung mit mehr als zwei Prozent ins Minus. Die bevorstehende Einigung im Glyphosat-Streit in den USA war eine der Ursachen für die kräftigen Kurszuwächse in den vergangenen Tagen. Wegen dieser positiven Nachrichten bekräftigten zahlreiche Analysten mit Kurszielen von bis zu 110 Euro (UBS) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie.

Wer die aktuelle Schwäche der Bayer-Aktie als Einstiegschance für eine Investition in die Aktie ansieht, könnte als Alternative zum Aktienkauf ein Investment in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.