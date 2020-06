Ergebnisse

Übers vergangene Wochenende war der DAX kräftig zurückgekommen: am Montag startete der DAX bei 11.625 Punkten, Pessimisten hatten die Gelegenheit, ihre Leerverkäufe einzudecken. Und diejenigen, die auf einen Rücksetzer zum Kaufen warteten, kamen ebenfalls zum Zuge. Es ging natürlich sehr schnell, so dass nicht alle Kaufwünsche schnell genug umgesetzt wurden. Doch immerhin.

So hat der DAX im Wochenvergleich 4% zulegen können. Im Vergleich zum Wochentief liegt die Erholung sogar bei 7%. Die Weltuntergangsstimmung, die wir Ende der vergangenen Woche noch unter den Anlegern gemessen hatten, ist verflogen. Die Stimmung befindet sich diese Woche genau in der neutralen Mitte, bei 0.



Auch die Verunsicherung ist deutlich zurückgegangen: Nachdem in den beiden Vorwochen steigende Kurse für immer mehr Unbehagen bei nicht investierten Anlegern sorgten (-3,8), ist diese Verunsicherung in dieser Woche deutlich zurückgegangen (-1,7). Die Korrektur war zu kurz, um alle Anleger mitzunehmen, doch ein Teil konnte die Korrektur nutzen, um sich neu zu positionieren.



Richtiger Optimismus will dennoch nicht aufkommen. Die Zukunftserwartung ist auf -1,8 zurückgegangen. Noch immer ist die Mehrzahl der Anleger davon überzeugt, dass sich das aktuelle Kursniveau nicht halten wird. Bären dominieren die Erwartungshaltung.



Entsprechend sind auch schon wieder kaum Anleger bereit, neue Investitionen einzugehen. Die Investitionsbereitschaft ist auf -0,3 abgesackt, mit 70% geben mehr Anleger als sonst an, noch nicht zu wissen, ob sie in den kommenden zwei Wochen zu- oder verkaufen möchten.



Das Euwax-Sentiment der Privatanleger ist diese Woche vom extrem negativen Sentiment ein wenig angestiegen: Privatanleger haben einen kleinen Teil ihrer Absicherungspositionen eingedeckt.



Die Profis hingegen, die sich über die Eurex absichern, schlossen ihre Long-Positionen und kauften große Absicherungspositionen. Das Put/Call-Verhältnis ist binnen weniger Tage auf ein extrem hohes Niveau gesprungen. Institutionelle Anleger haben Angst!



In den USA ist von einer solchen Reaktion nichts zu sehen, das Put/Call-Verhältnis der CBOE ist weiterhin extrem niedrig, signalisiert also große Long-Spekulationen auf steigende Kurse.



Auch US-Fondsmanager sind in der vergangenen Woche wieder eingestiegen, die Investitionsquote ist um 5%punkte auf 88% angestiegen.



Unter US-Privatanlegern dominieren weiterhin ganz klar die Bären (-23%).