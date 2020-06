Kann der Goldpreis seinen Anstieg in nächster Zeit auf 1.825 USD ausweiten, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach einigen erfolglosen Versuchen, den Widerstand bei 1.760 USD zu überwinden, gelang dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) nun endlich der Sprung über diese wichtige Chartmarke. Etabliert sich der Goldpreis oberhalb von 1.760 USD, dann könnte laut Analyse von www.godmode-trader.de ein baldiger Anstieg auf 1.800 bis 1.850 USD eintreten. Erst unterhalb von 1.715 USD würde sich die charttechnische Situation wieder eintrüben.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis, der sich derzeit bei 1.774 USD befindet, in den nächsten Wochen zumindest in Kürze zumindest auf die Mitte des Zielbereichs im Bereich von 1.825 USD erhöhen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.