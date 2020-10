Morgenbericht europäische Märkte

Die europäischen Börsen notieren derzeit bis auf eine Ausnahme freundlicher. Grund ist nach Händlern vor allem eine technische Reaktion auf die starken Kursverluste am Vortag. Vor Bekanntgabe der neuesten US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr dürften sich die Marktteilnehmer aber eher bedeckt halten, hieß es weiter. Der S&P-Future notiert aktuell nahezu unverändert und erlaubt damit keine Prognose über den Beginn der Wall Street am Nachmittag.

Der Euro notiert aktuell in Relation zum USD bei 1,0704 (+0,0012). Der DJ Euro Stoxx50 notiert um 0,2% oder 8,10 Punkte höher bei 3.726,47 Zählern.

AKTUELLE INFORMATIONEN EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN:

Paris - Renault hat im ersten Halbjahr den Nettogewinn um 6,3 Prozent auf 720 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz habe um rund eine Milliarde Euro auf 19,59 Milliarden Euro zugelegt. Für den Gesamtmarkt Europa sieht Renault nun für 1999 einen Absatzanstieg von bis zu vier Prozent, nachdem das Unternehmen bisher einen rückläufigen Trend vorgesagt hatte.

Aktueller Kurs/Renault: 53,00 Euro (+1,80 Euro oder 2,52%)

London - Die britische Bankgruppe National Westminster will nach Angaben aus Industriekreisen den britischen Lebensversicherer und Pensionsfonds Legal & General übernehmen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme-Verhandlungen sei in sieben bis zehn Tagen zu rechnen, hieß es weiter. Den Angaben zufolge hat der Kauf ein Volumen von 10,7 Milliarden Pfund, basierend auf einem Gebot von 210 Pence je Legal & General-Aktie. Am Morgen wurde die Existenz von Übernahmegesprächen durch die beiden beteiligten Unternehmen bestehen.

Aktueller Kurs/National Westminster: 18,70 Euro (+0,90 Euro oder 5,06%)

AKTUELLE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN:

Das nationale Statistische Amt Italiens gab heute folgende Zahlen zur Entwicklung der Handelsbilanz bekannt:

Handelsbilanz mit EU-Staaten im Juni 1999: +0,199 Billionen Lire

Vormonat: -0,224 Billionen Lire

Vorjahresmonat: +1,048 Billionen Lire

Handelsbilanz mit Nicht-EU-Staaten im Juni 1999: +3,927 Billionen Lire

Vormonat: +3,116 Billionen Lire

Vorjahresmonat: +5,797 Billionen Lire

TERMINE VON HEUTE (03.09.):

Rom - Italien, Handelsbilanz für Juni und Handelsbilanz mit Nicht-EU-Staaten für Juli (s.o.)

London - PK der Bank von England über den Jahresbericht des Internationalen Währungsfonds (11:00h)

Washington - USA, Arbeitsmarktdaten für August (14:30h)