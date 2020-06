Medigene startet mit einer klinischen Studie der ersten Phase für MDG1021: Der TCR-T-Immuntherapiekandidat soll in der Behandlung von Patienten getestet werden, „die nach einer allogenen (körperfremden) hämatologischen Stammzelltransplantation (allo-HSZT) an einer rezidivierten (wiedergekehrten) oder persistierenden (andauernden) Blutkrebserkrankung leiden”, wie Medigene mitteilt. Die klinische Studie wird am Leiden University ...