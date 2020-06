Dialog Semiconductor meldet besser als erwartete Umsätze für das laufende Quartal. Der Konzern hebt seinen Ausblick für den Quartalsumsatz von 260 Millionen Dollar bis 290 Millionen Dollar auf nun 290 Millionen Dollar bis 305 Millionen Dollar an. Quartalszahlen sollen am 5. August veröffentlicht werden, so Dialog Semiconductor. Angaben zur Ergebnisentwicklung macht die Gesellschaft in ihrem aktuellen Statement nicht.Die ...