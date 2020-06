PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte hat sich an Europas Aktienmärkten wieder Ermüdung breit gemacht. Auch solide Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich konnten die Anleger nicht zu weiteren Käufen bewegen. Stattdessen sorgten sich diese um ein Wiederaufflammen der Pandemie des Coronavirus. Der EuroStoxx 50 gab die Gewinne vom Vortag komplett wieder ab, zuletzt verlor der Leitindex für die Eurozone zwei Prozent auf 3233 Punkte.

Gesundheitsexperten warnen eindringlich vor einer zweiten Corona-Infektionswelle in Großbritannien. Es bestehe ein "echtes Risiko", schrieben sie in einem Brief, nachdem Premier Boris Johnson am Vortag umfangreiche Lockerungen angekündigt hatte. Der Londoner FTSE 100 Index fiel um 2,5 Prozent auf 6162 Punkte. Zudem sprach Österreich nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aus.