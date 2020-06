SAP – der letzte Leuchtturm

Der deutsche Leitindex ist nicht für seine hohe Dichte an Technologieunternehmen bekannt. Das Walldorfer Software-Unternehmen SAP bildet diesbezüglich nicht nur eine Ausnahme, sondern ist mit seiner Größe eine Konstante im DAX. Unter der neuen Führung hat das Unternehmen Änderungen vorgenommen, um auch in Zukunft den Kunden maßgeschneiderte Software-Lösungen zu bieten. Vontobel bietet ein Capped-Bonus Zertifikat mit der WKN VE5U41. Für spekulative Anlgeger, empfehlen wir den Turbo-Bull UD8BDH mit Hebel 5.

Der DAX und Technologiewerte

Der DAX ist ein Index der „Old Economy“, also alteingesessener Industrien wie Automobil und Pharma. Anleger, die auf der Suche nach aufregenden und innovativen Technologieunternehmen sind, werden in Deutschlands größtem Index nur vereinzelt fündig. Lange Jahre war der DAX hauptsächlich von Deutschlands starker Automobilbranche geprägt. Inzwischen macht das Gewicht der Automobilhersteller und Zulieferer im Index noch einen Anteil von rund 10 Prozent aus. Experten sind sich einig, dass der durch die Corona-Pandemie verstärkte Digitalisierungstrend den Status Quo im DAX verändern wird. Es würden vermehrt Technologieunternehmen in den DAX aufsteigen und strukturschwache Industrieunternehmen verdrängen. „Die Corona-Krise wird zu einer nachhaltigen Veränderung in der Zusammensetzung des DAX führen“, ist sich Martin Stürner, Geschäftsführer der Anlagegesellschaft PEH. sicher. Moderne Unternehmen wie Zalando, TeamViewer oder Sartorius stehen kurz vor dem Sprung in den DAX. Der Vergleich mit internationalen Leitindizes wertet die aktuell schwach ausgeprägte Innovationskraft im DAX nicht auf. Der S&P 500 wird dominiert von Unternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft. Aktien von Internet und IT-Unternehmen machen rund ein Viertel der Branchengewichtung aus. Momentan zählt der deutsche Leitindex mit SAP im Prinzip nur ein Technologie-Schwergewicht.

SAP ist Schwergewicht im DAX

Mit einer Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Euro ist das Softwareunternehmen aus Walldorf zu einem Stabilitätsanker im DAX gereift, welches auch in Krisenzeiten mit starken Zahlen auffallen konnte. Die Geschicke des Unternehmens leitet seit April ein neuer Vorstand. Mit Christian Klein hat die Führung von Bill McDermott übernommen. SAP konnte unter der Führung von McDermott in den vergangenen Jahren ein großes Wachstum erzielen. Die Strategie der alten Führung war darauf ausgerichtet, vielversprechende Firmen zum Konzern hinzuzukaufen und diese selbstständig und eigenverantwortlich agieren zu lassen. Das hat zwar ein großes Wachstum gefördert, allerdings auch einen Flickenteppich an Unternehmen hinterlassen, die in ihren technologischen Möglichkeiten sehr ähnlich sind und sich teilweise in ihren Angeboten gleichen. „Technologisch“, sagt Hanno Plattner, Aufsichtsrat-Chef von SAP „hat uns diese Strategie eins bis zwei Jahre gekostet“. Nach den Zukäufen der vergangenen Jahre soll nun mehr in die Integration und eigene Entwicklung investiert werden. Die neue Produktstrategie soll deutlich näher an den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet sein. Die Formel ist im Prinzip sehr einfach: Arbeiten die Software-Komponenten besser zusammen, lassen sie sich besser in den Geschäftsbetrieb einführen. Je einfacher die Einführung, desto billiger der Betrieb, desto leichter lassen sich Daten auswerten. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine nahtlose Integration der Geschäftsprozesse sei. Dadurch sei es für Unternehmen einfacher, Störungen der Lieferketten problemloser zu handhaben. Von den Analysten werden die Pläne der neuen Führung positiv aufgenommen: „SAP hat erstmals seit vielen Jahren wieder eine Vision für das große Ganze“, sagt Analyst Holger Müller von Constellation Research.