Gröschls Mittwochskommentar: 26/2020

Wirecard – was sonst dieser Tage, wenn´s nicht Covid-19 ist. ;-) Wobei einen kurzen Ausflug zur Dateninterpretation muss ich schon noch machen, aber dazu später. Also: Ist schon recht stark, wie hier aus einem Pornoseitenbetreiber ein Dax30 Unternehmen gemacht wurde, in dessen Bilanz man offensichtlich relativ problemlos die Nichtexistenz von € 1.9 Mrd. verschleiern konnte. (Wenn sie denn nicht doch noch wo auftauchen, wobei davon wohl nicht auszugehen ist.) Die Geschichte reiht sich mithin in die Kategorie Worldcom, Enron und Madoff ein, was per se schon eine gewisse Leistung darstellt. ;-)

Betrug ist leider etwas, das immer wieder vorkommt und wohl auch nicht gänzlich zu vermeiden ist. Spannend wird jetzt natürlich sein, aufzuarbeiten, wer da aller inwieweit unter einer Decke steckt. Die Bandbreite reicht hier sicher von proaktiver Tätigkeit bis zu (un)qualifiziertem Wegschauen und dürfte sich von den Rating-Agencies, die ja seit 2008 unsere speziellen Freunde sind, über die Wirtschaftsprüfer zur Aufsicht bis in die Politik ziehen. An dieser Stelle muss wohl eine Lanze für den Qualitätsjournalismus gebrochen werden, denn ohne diesen wäre es nicht zur Aufdeckung gekommen! Vielleicht tun wir doch hie und da eine Zeitung kaufen und uns nicht nur in diversen gratis Medien und Blogs informieren. Hier gilt das alte österreichische Sprichwort „Was nix kost, ist nix wert!“ wohl mehr als irgendwo anders.

Ein weiterer spannender Aspekt, den solche Geschichten immer mit sich bringen, ist die tägliche wachsende Anzahl von Expert*innen, die´s eh immer schon ganz genau gewusst haben, dass da was faul ist, aber sich halt nicht getraut haben, was zu sagen. Auch das kennen wir seit den Bernie´schen Katastrophen natürlich schon zur Genüge. Tatsächlich ist abzusehen, dass sehr bald in den Präsentationen diverser Assetmanager Prozess-Folien auftauchen werden, dass sie ja das immer schon so analysiert haben, dass eine Investition in Wirecard nie hätte stattfinden können. ESG haben ja eh auch alle schon immer gemacht, es ist quasi in unserer (der Asset Management Industrie) DNA, dass wir alles - bis auf ein paar traurige Ausnahmen – eh schon immer gemacht und gewusst haben bzw. wahrscheinlich haben wir´s ja sogar erfunden. ;-)