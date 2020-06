Der japanische Leitindex hat in den letzten Wochen seine charttechnische Lage deutlich verbessern können. Zwischenzeitlich bahnte sich im Chartbild des Nikkei 225 über die Ausbildung bärischer Keilformationen zwar eine größere Korrektur an, doch der Nikkei 225 konnte sich aus dem Würgegriff dieser potentiellen Trendwendeformationen befreien und könnte nun seinerseits davor stehen, wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. Nun gilt es!

Unter fundamentalen Aspekten wurde der Index durch schwächere Konjunkturdaten, aber auch durch die Stärke des Yen an den Devisenmärkten etwas ausgebremst. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf USD/JPY verwiesen. Der US-Dollar musste zu Monatsbeginn seinen Ausflug in Richtung 110,0 JPY beenden. Aktuell findet er sich im Bereich von 107 JPY wieder. Bereits ein Rutsch unter die 106,5 JPY könnte den US-Dollar weiter in die Bedrängnis bringen. Schauen wir auf die aktuelle charttechnische Konstellation des Nikkei 225.

Aus charttechnischer Sicht vertrieb der Ausbruch über die Marke von 21.000 Punkten das Gespenst einer drohenden Korrektur. Wie so oft in diesen Fällen zu beobachten setzte der regelkonträre Ausbruch aus der bärischen Keilformation über die Oberseite („üblicherweise“ werden diese Formationen über einen abwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst) frische Kräfte frei.

Der Nikkei 225 verstand es, den Schwung zu nutzen. Er kreuzte seine 200-Tage-Linie bullisch, durchbrach den psychologisch relevanten Widerstandsbereich von 22.000 Punkten und dehnte die Bewegung zügig in Richtung 23.000er Marke aus. In diesem Bereich verließen den Index dann allerdings die Kräfte. Zu einem Vorstoß über die massive (und aus unserer Sicht derzeit auch zentrale) Widerstandszone bei 24.000 Punkten kam es nicht. Der folgende Rücksetzer führte den Index noch einmal kurzzeitig unter die 200-Tage-Linie auf knapp 21.400 Punkte. In diesem Bereich drehte der Index wieder nach oben ab und hat sich nun erneut in Position gebracht, um einen Vorstoß über die 23.000er Marke zu lancieren.

Kurzum: Der Nikkei 225 präsentiert sich aktuell in einer überaus robusten Verfassung. Um eine nachhaltige Eintrübung des Chartbilds zu vermeiden, sollte es für den Index nicht signifikant unter die 21.400 Punkte gehen. In jedem Fall ist ein Rücksetzer unter die 21.000er Marke zu vermeiden. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist die Rückeroberung der 23.000 Punkte das naheliegende Ziel. Doch erst ein Ausbruch über das Widerstandscluster um 24.000 Punkte würde die Karten auf der Oberseite neu mischen.