Der Euro setzte in den letzten Handelstagen seine Konsolidierung zwar fort, bewahrte sich hierbei aber seine Chancen auf der Oberseite.

In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten im Fokus. Vor allem auf US-Dollar-Seite wird es interessant. Insbesondere am Donnerstag (25.06.) prasseln jede Menge US-Daten auf die Marktakteure ein. Daten zum US-BIP und zum BIP-Preisindex, Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter und zum privaten Konsum in Kombination mit wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe kreieren eine interessante Gemengelage und könnten für Bewegung bei EUR/USD sorgen. Damit dürfte kurzfristig das Chartbild auf den Prüfstand kommen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es in Bezug auf die charttechnische Konstellation unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht verpasste es der Euro kürzlich, einen wichtigen Achtungserfolg gegen den US-Dollar zu erzielen. Hierzu hätte er das markante März-Hoch bei knapp 1,15 US-Dollar signifikant überwinden müssen. So aber setzten bereits im Bereich von 1,142 US-Dollar Gewinnmitnahmen ein. Die Unterstützung bei 1,12 US-Dollar steht aktuell im Fokus. Sollte diese unterschritten werden, würden die Bereiche um 1,115 US-Dollar und 1,11 US-Dollar als weitere potentielle Bewegungsziele auf die Agenda gesetzt werden. Unterhalb von 1,11 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Der Euro muss über die 1,142 US-Dollar.“

In der Folgezeit gelang es dem Euro nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Widerstandsbereiche um 1,142 US-Dollar und 1,15 US-Dollar blieben unberührt. Stattdessen orientierte sich die Gemeinschaftswährung nach unten, tauchte noch einmal unter die Unterstützung bei 1,12 US-Dollar ab. Zu einem weiteren Ausbau des Rücksetzers unter die 1,115 US-Dollar oder gar 1,11 US-Dollar kam es nicht.

Den bisherigen Verlauf der Konsolidierung kann man in das Korsett einer bullischen Flaggenformation pressen. Ob es sich hierbei um einen Vorboten eines erneuten Vorstoßes des Euro auf der Oberseite handelt, bleibt jedoch abzuwarten. Die zuletzt thematisierten Chartbereiche gilt es weiterhin im Auge zu behalten – 1,142 / 1,15 US-Dollar auf der Oberseite sowie den Bereich 1,115 / 1,11 US-Dollar auf der Unterseite.