Mit dem Motor EA 288 wollte Volkswagen alles anders machen. Der Dieselmotor ist der Nachfolger des Abgasskandalmotors EA 189. Während die Baureihe VW EA 189 nachweislich eine unzulässige Abschalteinrichtung zur Abgasmanipulation enthält, sei der EA 288 ein sauberer Motor, so VW. Diese Aussage zweifeln Experten, Juristen und Gerichte mittlerweile an. Löst der EA 288 eine weitere Klagewelle gegen VW aus?

Seit 2012 baut der Volkswagenkonzern den Dieselmotor EA 288 mit drei oder vier Zylindern. Mittlerweile wurde er in über vier Millionen Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda eingesetzt. Es handelt sich in jedem Fall um 1.6- oder 2.0-Liter Motoren. In folgende Modelle wurde der EA 288 bereits verbaut: