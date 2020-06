NEW YORK (dpa-AFX) - Die Angst vor wieder zunehmenden Infektionen mit dem Coronavirus hat am Mittwoch die US-Börsen ins Wanken gebracht. Weiter steigende Infektionszahlen in zahlreichen Bundesstaaten überlagerten nun doch wieder die zuletzt spürbare Hoffnung auf eine Konjunkturerholung - und bremsten den Leitindex Dow Jones Industrial gemeinsam mit erwogenen US-Zöllen gegen europäische Waren in seinem jüngsten Vorwärtsdrang. Gegen Ende der ersten Handelsstunde fiel er um 1,54 Prozent auf 25 752,91 Punkte.

Die Rekordjagd an der Nasdaq-Börse fand am Mittwoch zunächst ein Ende, auch wenn sich die dort versammelten Technologiewerte weiter besser schlugen als die Standardwerte im Dow. Der Abschlag beim Nasdaq 100 betrug 0,89 Prozent auf 10 119,34 Punkte. Der marktbreit gefasste S&P 500 fiel um 1,37 Prozent auf 3088,35 Zähler.