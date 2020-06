Der weltweite Rebound der Wirtschaft nimmt ungeachtet der Angst vor einer zweiten Corona-Virus-Welle weiter Fahrt auf.

USA: Die Daten zum US-Einzelhandel überraschen positiv. Die Umsätze zogen im Mai gegenüber dem Vormonat um 17,7 Prozent an, was deutlich über den Analystenerwartungen lag. Positiv auch die Entwicklung beim Empire-State-Index und Philly-Fed-Index. Beide ziehen deutlich an, was für ein verbessertes Geschäftsklima beziehungsweise eine Belebung der Geschäftslage steht.