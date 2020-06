Der Deckel bleibt drauf. Erneut ist der Deutsche Aktienindex daran gescheitert, den Widerstand bei 12.500 Punkten zu knacken und hat den Rückwärtsgang eingelegt. Die Erholung der Kurse in der ersten Wochenhälfte kann man damit als Fehlversuch werten, die Erholungsrally nahtlos fortzusetzen.

Jetzt wird schon über innerdeutsche Grenzen diskutiert. Der Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen kann schnell zu einem Wetteifern um neue Lockdown-Maßnahmen auf Bundesebene führen. Die Menschen sind jetzt aber in einer Situation angekommen, in der niemand die bereits erreichte Rückkehr in die Normalität wieder hergeben möchte. Analog dazu haben die Investoren die Kursgewinne der vergangenen Wochen bereits als dauerhaft eingestuft.



Beides, erneute Lockdown-Gefahren und das Risiko einer zweiten Verkaufswelle am Aktienmarkt, hängen aber engmaschig zusammen. Bislang führte die wieder steigende Unsicherheit nicht zu einer ernsthaften Korrektur am deutschen Aktienmarkt, sie sorgt aber sehr wohl für das vorläufige Ende der Erholungsrally. Der Markt scheint in die Sommerpause zu wollen.