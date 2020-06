Die m:access-notierte CPU Softwarehouse meldet Neuigkeiten zu den Aktivitäten in der Schweiz: „Die Graubündner, Schaffhauser und Urner Kantonalbanken verlängerten die bestehenden Wartungsverträge vorzeitig. Bei der Urner Kantonalbank akquirierte der CPU-Vertrieb außerdem einen neuen Lizenzvertrag”, so das Augsburger Unternehmen am Mittwoch. Bei den Wartungsverträgen gab es Verlängerungen um jeweils drei Jahre, so CPU ...