DEMIRE will eigene Aktien zurückkaufen

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate kündigt den Rückkauf eigener Aktien an. Man will bis zu 2 Millionen eigene Anteilscheine zu jeweils 4,45 Euro erwerben. Hierzu solle es ein öffentliches Aktienrückkaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft geben, kündigt der Immobilienkonzern am Mittwoch an. Werden mehr Aktien als das Maximalvolumen von 2 Millionen eingereicht, sollen die die Annahmeerklärungen anteilig berücksichtigt ...