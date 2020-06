Der Nasdaq 100 zeichnet sich weiterhin durch eine immense Robustheit und Vitalität aus. In seinem unbändigen Aufwärtsdrang scheint er durch nichts dauerhaft aufzuhalten zu sein. Auch während des jüngsten Rücksetzers dokumentierte der Index einmal mehr seine Stärke und beendete diesen auf eindrucksvolle Art und Weise.

Rückblick. Zuletzt hieß es in Bezug auf den Nasdaq 100 an dieser Stelle unter anderem „[…] Wir erwarten uns durch den Handelsverlauf in den nächsten Tagen wichtige Aufschlüsse. In Bezug auf den Nasdaq 100 lautet die aktuell zentrale Frage: Muss die Rekordjagd vorerst für beendet erklärt werden oder gelingt es dem Index, neue Kraft zu schöpfen und noch einmal einen Vorstoß in Richtung 10.155er Marke zu lancieren? Die letzte Phase der Aufwärtsbewegung wurde vor allem von den großen Tech-Aktien bestimmt. Der Aufwärtsbewegung im Technologiesektor mangelte es sozusagen zuletzt an Breite. Wenn man so will stand die Aufwärtsbewegung im Nasdaq 100 zuletzt auf tönernen Füßen, statt auf einem starken Fundament. Solange der Nasdaq 100 oberhalb von 9.500 Punkten notiert, sehen wir ihn jedoch unverändert in der komfortablen Lage, die Aufwärtsbewegung jederzeit wieder aufnehmen zu können und die 10.155 Punkte erneut attackieren zu können. Sollte es hingegen unter die 9.500 Punkte gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 9.000 Punkte oder gar 8.670 Punkte gerechnet werden. Kurzum: Eine rasche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung ist dem Index trotz des Rücksetzers durchaus zuzutrauen. Das gilt zumindest solange der Index oberhalb von 9.500 Punkten notiert. Wichtige Etappenziele auf der Oberseite stellen nun die Bereiche um 9.736 Punkte sowie um 10.155 Punkte dar. Ein signifikanter Rutsch unter die 9.500er Marke könnte den Index jedoch in Bedrängnis bringen…“

In der Folgezeit tauchte der Index nur kurz unter die 9.500 Punkte ab, konnte sich aber bereits im Bereich von 9.380 Punkten fangen. Erst ein signifikanter Rücksetzer unter die 9.000er Marke hätte den Nasdaq 100 auf der Unterseite in die Bredouille bringen können. So aber konnte er dieses Szenario abwenden. Und wie!

Der Nasdaq 100 schüttelte die Korrekturtendenzen auf eindrucksvolle Art und Weise ab und schaltete sofort wieder in den Vorwärtsgang. Lohn der Mühen – ein neues 52-Wochen-Hoch, das der Index im gestrigen Dienstagshandel mit knapp 10.300 Punkten markierte. Der heutige Mittwoch (24.06.) brachte (bislang) Gewinnmitnahmen mit sich.

Um gar nicht erst auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten, sollten sich Rücksetzer auf den Bereich um 9.500 Punkte beschränken. In jedem Fall gilt es, nicht unter die 9.380 Punkte abzutauchen. Das wäre ein herber Rückschlag und müsste zu einer Neueinschätzung führen.

Kurzum; Der Nasdaq 100 hat das Momentum noch immer auf seiner Seite. Trotz überkaufter Tendenzen und erster Gewinnmitnahmen sind noch keine belastbaren Anzeichen einer Top-Bildung auszumachen.