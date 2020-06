Kurz und knapp kündigt die vPE WertpapierhandelsBank eine Veränderung im Vorstand an: „Herr Heinrich Hartmann hat am 23.06.2020 sein Amt als Vorstandsmitglied der vPE WertpapierhandelsBank AG mit sofortiger Wirkung niedergelegt”, meldet das m:access-notierte Unternehmen am Mittwoch, nachdem es tags zuvor schlechte Nachrichten gab.Bei der vPE WertpapierhandelsBank droht die Zahlungsunfähigkeit. Das teilt die Gesellschaft aus ...