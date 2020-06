Allgemein ging die Öffentlichkeit davon aus, dass Markus Braun, der ehemalige Vorstandschef von Wirecard, bis zur vergangenen Woche 7,07 Prozent an dem Unternehmen hielt. Das war auf der Seite der Gesellschaft so zu finden und stand in allen Statistiken. Selbst gestern hatten verschiedenste Medien noch diese Zahl genannt, als es um die Anteilsverkäufe von Braun ging.Heute nun die Überraschung: Braun hielt direkt und indirekt ...