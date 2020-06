Die nächste Stimmrechtsmitteilung rund um Wirecard lässt nicht lange auf sich warten. Und wieder steht der frühere Vorstandschef Markus Braun im Fokus der Meldung. Braun hatte sich am 18. Juni von einem größeren Wirecard-Aktienpaket getrennt. Grund war ein margin call. Am 19. Juni erfolgt ein weiterer Verkauf.Hielt der frühere Wirecard-Chef zuvor 8,04 Prozent an Wirecard, sackte sein Anteil am 18. Juni auf 4,94 Prozent ab. ...