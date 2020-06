In der Nacht einigen sich die Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft UFO auf ein Maßnahmenpaket. Die Einsparungen haben ein Volumen von 500 Millionen Euro. So will man gemeinsam die Krise meistern.Es wird eine Aussetzung von Vergütungsanhebungen geben, auch kommt es zu einer Absenkung der Flugstunden bei einer gleichzeitigen Verringerung der Vergütung. Zudem werden die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung zeitweise ...