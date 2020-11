Teleplan International NV A NOVO und Teleplan-Akquisition von Cerplex, U.K. nun rechtskraeftig

A NOVO und Teleplan Holding Europe B.V., zwei international

führende Service-Provider für Repair- und Logistikleistungen in der

IT-und Kommunikationsindustrie, haben nun die Zustimmung zur

Übernahme der Cerplex Ltd. Enfield, England, erhalten. Damit ist der

Verkauf der britischen Repair-und Ersatzteil-Sparte der Cerplex

Group, Inc. rechtskräftig. Die Akquisition wurde bereits am

15.September 2000 angekündigt.

Paul Wagenaar von Teleplan und Henri Triebel von A NOVO werden

künftig zusammen mit dem derzeitigen Managing Director Geoffrey

Griffiths von Cerplex Ltd. den "Board of Directors" bilden. Henri

Triebel wird den Vorsitz übernehmen. Das operative Geschäft wird

weiterhin von U.K. ausgeführt.

Das komplette Management und die Mitarbeiter werden übernommen.

Cerplex U.K. hat 140 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 35 Mio.

DM.

Teleplan International N.V. Veldhoven, 01.November 2000

Kontakt:

Tjeu Blommaert, Chief Financial Officer Teleplan International

N.V. Tel.: ++49-6155- 839112 e-mail: TBlommaert@teleplan-int.com oder



Bernhard Krause, MetaCom Corporate Communications GmbH, Phone:

++49-6181-990244, Fax ++49-6181-990243, e-mail:

B.Krause@go-metacom.de