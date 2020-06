Der gestrige Abverkauf der Wall Street könnte für die Aktienmärkte nun bald weitere Folgen haben, denn der Aufwärtstrend seit den März-Tiefs droht zu kippen! Langsam verstehen auch die Aktienmärkte, dass es mit der bereits eingepreisten V-Erholung nicht weit her ist angesichts der sich sogar noch verschlimmernden Coronakrise in den USA. Damit kommen nun wieder zumindest regionale Lockdwons als Szenario in Betracht, sodass die zuvor großen Hoffnungen auf eine sehr schnelle Wiederherstellung der Vor-Corona-Zeit jetzt in sich zusammenfallen. Solange die Zahlen aus den USA nicht deutlich besser werden, dürfte daher die Rally bei Aktien zumindest unterbrochen sein. Die einseitige Long-Positionierung erhöht die Risiken auf der Abwärtsseite..

Das Video "Der Aufwärtstrend droht zu kippen!" sehen Sie hier..