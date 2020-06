---------------------------------------------------------------------------

25. Juni 2020



Carbon Impact Fonds: Pionier feiert dreijähriges Bestehen

* Klima-Strategie zahlt sich für Umwelt und Investoren aus.

* Bessere Performance bei Unternehmen mit nachhaltiger Ausrichtung.

* Fonds hat bisher über 45.500 Tonnen CO2 "eingespart".

Als vor drei Jahren der La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) (LU1523323605) mit einer neuartigen CO2-Vermeidungsstrategie an den deutschen Markt ging, gehörte er zu den Pionieren der sogenannten Impact-Fonds. Mittlerweile hat sich seine Strategie etabliert. Das verfolgte Ziel: Unternehmen, die absolut gesehen zwar einen hohen CO2-Ausstoß haben, aber gleichzeitig eine klare Strategie, um diesen deutlich zu verringern, werden ins Portfolio aufgenommen. "Um das Pariser Klimaziel einer maximalen Erderwärmung von deutlich unter 2 Grad zu erreichen, müssen die größten Verschmutzer von heute eine 180-Grad-Drehung hin zu einer klimaneutralen Unternehmensstrategie vollziehen. Genau auf diese sogenannten Transitioners zielt unser Ansatz ab. Ergänzt wird unser Portfolio durch sogenannte Enabler. Das sind Technologie- und Know-how-Lieferanten, die die Transitioners auf diesem Weg unterstützen", so Nina Lagron, zuständige Fondsmanagerin bei La Française.

Das Ergebnis ist ein Portfolio aus Global Playern unterschiedlicher Branchen, die eine hohe Innovationskraft in Sachen Kohlenstoffvermeidung zeigen. Ende März 2020 betrug der in Tonnen pro investierte Million Euro umgerechnete CO2-Ausstoß des Fondsportfolios lediglich 29 Tonnen, während es der MSCI-World-Index auf 129 Tonnen brachte. Tatsächlich hat der Fonds innerhalb der letzten drei Jahre auf Basis des Fondsvolumens und der getätigten Investments rund 45.500 Tonnen CO2 gegenüber dem MSCI-World-Index eingespart. Das entspricht in etwa dem gebundenen Kohlenstoff von 750.000 Bäumen, über einen Zeitraum von zehn Jahren.