An die 500 junge Männer, angeblich bestehend aus zusammengerotteten Kleingruppen der Partyszene, haben am letzten Wochenende in einer beispiellosen Randale Teile der Stuttgarter Innenstadt verwüstet, Geschäfte geplündert, Polizeifahrzeuge beschädigt und Polizeikräfte massiv angegriffen. Auslöser war die Kontrolle auf Drogenmissbrauch eines 17-Jährigen am Schlossplatz. Die mehr als berechtigte Frage der Bürgerschaft ist jetzt, wie dieses Geschehen

Der Beitrag Politiker degradieren die Polizei zur Heilsarmee erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus und Richard Drexl.