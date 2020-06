Die Bullen überrennen Bayer heute regelrecht. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sieben Prozent. Auf 75,00 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Doch wie geht es nun weiter?

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 73,63 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 65,28 EUR verläuft. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

