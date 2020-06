Die Karten liegen auf dem Tisch: Management präsentiert ein unschlagbares Blatt!!

Ich denke, dass man derzeit in kein besseres Cannabisunternehmen investieren kann. Ich kenne kein vergleichbar billiges Unternehmnen, das so ein enormes Portfolio an Wachstumsmöglichkeiten bietet.

Auf kaum ein anderes Event warten die Anleger so geduldig und gleichzeitig auch schon ein wenig verzweifelt wie auf dieses:

DIE NEWS DER FORMELL ABGESCHLOSSENEN ÜBERNAHME VON BOPHELO BIOSCIENCES AND WELLNESS MACHT AUS HALO LABS (WKN: A2JB9L) DAS BÖRSENNOTIERTE UNTERNEHMEN MIT DER GRÖSSTEN KONDITIONELL ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN ANBAUFLÄCHE FÜR CANNABIS.

Die Überprüfung der Übernahme durch die Nationalbank von Lesotho (wo Bophelo den Firmensitz hat und auch die Fläche bewirtschaften wird) wurde als Formalakt angesehen, aber die Bank nimmt die Sache wohl ernster, als von vielen vermutet wurde. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Countdown so gut wie abgelaufen ist, HEUTE MEHR DENN JE! Warum ich davon jetzt so überzeugt bin, erfahren Sie gleich…!

INSIDERKÄUFE

Ich denke, die Handelsaktivität der beiden Masterminds dieses Unternehmens lässt sich schon als Zeichen deuten, das man als indirekte Vorankündigung auf eine besonders wichtige News deuten könnte.

Vorgestern haben sowohl Halo-CEO Kiran Sidhu als auch COO Andreas Met begonnen, Aktien von Halo Labs zuzukaufen.

Dieser Eindruck wurde bei der gestern nach kanadischem Börsenschluss stattfindenden Investoren-Telefonkonferenz von Halo Labs (WKN: A2JB9L) weiter verstärkt. Hier ein Mitschnitt:



Question & Answer ab 25″

Generell kann man sagen, dass die Covid-19-Situation temporär sicherlich nicht förderlich für die Unternehmensentwicklung war, aber die Zahlen entwickeln sich nun wieder erfreulich, sodass man auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2020 schließen kann.

Das Wichtigste zuerst! Der Abschluss der Bophelo-Übernahme scheint nun wirklich endlich kurz vor der Ziellinie zu stehen. CEO Sidhu gab Aufschluss über das letzte Detail: Die Zentralbank von Lesotho verlangt eine aktuelle Aktionärsliste von Halo Labs (WKN: A2JB9L), um die Übernahme abzusegnen (was eigentlich nicht zielführend ist, weil sich diese täglich ändert). Diese aktuelle Aktionärsliste wird derzeit zusammengestellt und übermittelt, womit man man jetzt wohl mit einer zeitnahen Genehmigung rechnen.

Aber auch bei den weiteren Unternehmungen ist man weiterhin fokussiert und will wichtige Dinge unmittelbar abschließen. Kiran Sidhu und Katie Field gingen explizit auf die die “North Hollywood Dispensary”, das UK-Cannabisgeschäft (Canmart), die Partnerschaft mit Rapper G-Eazy und die kanadischen Dispensaries ein: Hier kann man möglicherweise ebenfalls für das Unternehmen günstige Entwicklungen in naher Zukunft erwarten.

Das Management hat bei dieser Investorenkonferenz den Eindruck vermittelt, dass unmittelbar mit wichtigen und wohl auch kursbewegenden News zu rechnen sein könnte. MEINUNG AUTOR

Ist die Übernahme von Bophelo auch noch nicht abgeschlossen, arbeitet man trotzdem unermüdlich an der Cannabisproduktion …

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unsere erste Winterernte mit @DNAGenetics und hauseigenen Sorten in Bopehlo stattfindet! Wir freuen uns auf den Frühling (Anmerkung: bei uns Herbst), wenn wir unsere Klone pflanzen. – Bleiben Sie dran.

HALO LABS INC.*

Halo Labs (WKN: A2JB9L) ist kein Unternehmen mit nicht mehr als einem großen Plan, das keine Umsätze hat. Der Jahresumsatz 2019 betrug ohnehin schon satte 39 Mio. CAD (28 Mio. USD), ein Wert, der sich in der nahen Zukunft extrem positiv entwickeln sollte, wenn man die sechs Standbeine einer näheren Betrachtung unterzieht.

ÜBERNAHME BOPHELO BIOSCIENCES



Chance 1: Der Abschluss der Übernahme von Bophelo sollte unmittelbar einen Kaufrausch in der Aktie auslösen.

Halo Labs (WKN: A2JB9L) hat alle Schritte in die Wege geleitet, um “Cannabis-Geschichte” zu schreiben, denn höchstwahrscheinlich wird das Unternehmen durch die Übernahme von Bophelo Biosciences und Wellness schon in sehr kurzer Zeit der größte Cannabisproduzent der Welt sein können. Über 200 Hektar Fläche werden Halo Labs (WKN: A2JB9L) nach dem Abschluss der Bophelo-Biosciences-Übernahme für den Cannabisanbau zur Verfügung stehen. Es fehlt lediglich noch die Zustimmung der Zentralbank von Lesotho. – Eigentlich eine Formsache, die sich nun aber schon länger hinzieht als ursprünglich vermutet.

Bei Bohelo Biosciences handelt es sich NICHT um einen Betrieb, der von Grund neu aufgebaut werden muss – im Gegenteil – es wurden schon viele Millionen Dollar in den Cannabisanbau investiert, erste Ernten wurden eingefahren und lagern in den Tresorräumen vor Ort. Die nächste Ernte soll schon in wenigen Wochen erfolgen.



Die erzeugten Produkte sind für den EU-, UK-, Südafrika-, Israel- und für den australischen Markt bestimmt.





130.000 grams of high quality cannabis in our Lesotho vault, with opportunities to sell it to EU! We feel there will be a high demand in Spain and Malta. QUELLE: TWITTERFEED HALO LABS CEO KIRAN SIDHU

Mit der Übernahme von Bophelo besitzt man dann:

Ein voll lizenziertes fünf Hektar großes Anbaugebiet , auf dem die Vorbereitungen für die Implementierung von fünf hochmodernen, jeweils ein Hektar großen Treibhäusern bereits getroffen wurden;

, auf dem die Vorbereitungen für die Implementierung von fünf hochmodernen, jeweils ein Hektar großen Treibhäusern bereits getroffen wurden; 200 Hektar konditionell zugelassene Freilandanbaufläche für den Massenanbau von medizinischem Cannabis;

für den Massenanbau von medizinischem Cannabis; Zugang zu reichlich Wasser, Strom und Arbeitskräften in einer sauberen, trockenen und sicheren Wachstumsumgebung mit durchschnittlich 200 Sonnentagen pro Jahr ;

in einer sauberen, trockenen und sicheren Wachstumsumgebung mit durchschnittlich ; Ein vollständig lizenziertes Exportgeschäft mit uneingeschränktem Zugang zu den europäischen, israelischen und australischen Cannabismärkten!



EINSTIEG IN DAS DISPENSARY-GESCHÄFT IN USA/KANADA

Chance 2: Die Lizenzerteilung für die North Hollywood-Dispensary oder auch der Abschluss der Übernahme der kanadischen Standorte sollten extrem positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von Halo Labs haben.

“Dispensaries” werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Mit der geplanten Übernahme von Standorten in Kanada und einer Mehrheitsbeteiligung an einem solchen Geschäft in North Hollywood, Kalifornien, hat Halo Labs die notwendigen Schritte gesetzt, um auch in diesem Teilsektor einen Fuß in der Tür zu haben.

RAPPER’S DELIGHT: DIE “G-EAZY CONNECTION”

Chance 3: Cannabisprodukte mit VIP-Push

Einer der bekanntesten Rapper Kaliforniens, Gerald Gillum aka G-Eazy, wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Labs (WKN: A2JB9L) produziert.

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 15 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.





Ich habe die Kraft der Pflanze aus erster Hand gesehen, als ich sah, wie Cannabis das Leben meiner Mutter auf sehr positive Weise veränderte. Ich war sofort von FlowerShop und seiner Mission, Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen, angezogen und wusste sofort, dass ich eine aktive Rolle als Partner übernehmen wollte. GERALD GILLUM AKA G-EAZY

TECHNOLOGIE MACHT AUS SONDERABFALL “GOLD”

Chance 4: Erfolgreich entwickelt und nun in Kalifornien bereits im Einsatz: Cashcow!

Bei der Destillation von Cannabis in Konzentrate wie Öle oder Harze, kommt es immer wieder vor, dass Chargen wegen zu hoher Pestizidbelastung ausgeschieden werden müssen. Dies war bis dato Sonderabfall und musste entsorgt werden. Die Techniker von Halo Labs (WKN: A2JB9L) haben nun einen Weg gefunden, um diesen “Hazardous-Waste” so zu filtern, dass er nicht nur faktisch pestizidfrei ist, sondern auch von anderen Rückständen befreit wird, sodass sich folgendes Bild ergibt:





Ohne übertreiben zu wollen, behaupte ich, dass dies einem Zauberstab gleichkommt, mit dem man Abfall in Gold verwandeln kann.

UK-CANNABIS-IMPORT UND HANDELSLIZENZ

Chance 5: Fuß in der Tür zu einem Megamarkt

Durch die geplante Übernahme (LOI) von Canmart Ltd. will sich Halo Labs (WKN: A2JB9L) den Zugang zum aufkeimenden aber dennoch noch stark regulierten Cannabismarkt im Vereinigten Königreich sichern. Canmart hat schon zahlreiche gültige Lizenzen und betreibt ein lizenziertes 25.000 Quadratfuß (über 2.300 qm) großes Logistiklager im Südosten von England. Canmart verfügt bereits über von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency erteilten Großhandels- und Sonderlizenzen.

Canmart ist einer von wenigen in der Endphase befindlichen Antragstellern auf Erteilung einer Lizenz für kontrollierte Substanzen für den Import und den Vertrieb von lizenzierten Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich.

Beliefert werden soll der UK-Markt mit Produkten aus Lesotho!

BESTEHENDES BUSINESS OREGON, KALIFORNIEN UND NEVADA

Chance 6: Erfolgreich im eigenen Hinterhof

Oregon: Der Stammsitz von Halo liegt in Oregon, einem US-Bundesstaat, in dem man ohnehin immer schon zu den Großen der Branche gehörte. Dennoch ist man dort immer noch wachstumsfähig, wie eine erst kürzlich veröffentlichte News eindrucksvoll bestätigt: Halo Provides Operational Update

In Oregon verzeichnete man zuletzt ein Umsatzwachstum von 38% im 1. Quartal 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Rekord-Umsatzmonat April 2020 mit 1,5 Mio. USD (2,14 Mio. CAD). Außerdem hat Halo Labs (WKN: A2JB9L) seine East-Evans-Creek-Anlage in Oregon um zwei Gewächshäuser erweitert. Infolgedessen kann Halo eine konsistentere Versorgung mit Cannabisblüten bereitstellen und den Verkauf von “Klonen” als neue Einnahmequelle einführen.







Kalifornien: In Kalifornien erstarkt das Geschäft mit Cannabiskonzentraten wieder (Shutdown wegen der Krise bei den Inhalationsgeräten in Q4 2019). Daneben wurden im Vertrieb der Halo Labs-Eigenmarken Rekordumsätze erzielt. Im ersten Quartal 2020 wurden hiermit 376.000 USD (536.000 CAD) und allein im April schon 343.000 USD (490.000 CAD) umgesetzt. Dies entspricht einem Absatzzuwachs von rund 275% für den April gegenüber dem Durchschnittsmonat aus Q1 2020.

Zusätzliche Umsatztreiber werden für Halo Labs (WKN: A2JB9L) die von G-Eazy beworbene FlowerShop™ -Produktpalette sein, die das Wachstum auf Dispensary-Ebene in Kalifornien ankurbeln wird. Neue Produkteinführungen unter dieser Marke sind geplant! Dazu gehören Lebensmittel wie Gummis, Tinkturen und Pralinen (Emerald Cup ™ prämierte Outer Galactic Chocolates ™ im Vollbesitz von Halo Labs) sowie auch die tragbare Nasalbinoid-Produktlinie für Naseninhalatoren, die das Unternehmen bis zum dritten Quartal 2020 auf den Markt bringen will.

FAZIT:



Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Labs (WKN: A2JB9L) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen. Der 2019-er Jahresumsatz betrug 39 Mio. Der derzeitige Börsenwert liegt bei 36 Mio. CAD – das repräsentiert ein mageres KUV von unter 1. Wirft man all die angeführten Chancen in die Bewertungsschale, so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte.

Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie CEO Kiran Sidhu und seinem Team das Vertrauen schenken wollen, dass sie ihre Vision, ein Unternehmen zu formen, das in absehbarer Zeit über 800 Mio. USD Umsatz generieren könnte, umsetzen können.

Ihr Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

