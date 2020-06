Der Bundesgerichtshof (BGH) hat erst Ende Mai Klarheit im VW-Abgasskandal gebracht. Nun geht das Amtsgericht Marburg sogar noch einen Schritt weiter und spricht von einer Verjährung, die frühestens nach 10 Jahren eintritt.

Bundesgerichtshof entscheidet Dieselskandal

Seit geraumer Zeit war die Frage nach den Schadensersatzansprüche im VW-Abgasskandal hart umkämpft. Ende Mai 2020 entschied jedoch der BGH, dass Volkswagen nach § 826 BGB eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung begangen hat. Dadurch steht den Betroffenen die Erstattung des Kaufpreises plus fünf Prozent Deliktzins im Austausch für das manipulierte Auto zu. Verbraucher zahlen lediglich eine Entschädigung für die gefahrenen Kilometer.

Amtsgericht Marburg: VW hat sich auf Kosten anderer bereichert

Das Amtsgericht Marburg sprach nun in einem Beschluss vom 16. Juni 2020 davon, dass die Verjährungsfrist sogar 10 Jahren beträgt. Grundlage dessen ist § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Demnach muss der Schädigende den aus einer unerlaubten Handlung erlangten finanziellen Vorteil auch noch nach 10 Jahren zurückzahlen, sofern dieser sich auf Kosten anderer bereichert hat.

Folgen des Beschlusses

Die Regelverjährung liegt in solchen Fällen bei drei Jahren zum Jahresende. Demnach würde Verjährung der Schadensersatzansprüche im VW-Abgasskandal am 31.12.2019 eintreten. Bei einer zehnjährigen Frist besteht jedoch nach dieser Verjährung dennoch die Möglichkeit, einen Restschadensersatzanspruch geltend zu machen. Dadurch würde sich den Betroffenen eine neue Klagemöglichkeiten eröffnen und viele Verbraucher könnten auch nach Jahren noch einen Schadensersatz fordern. Somit macht auch im Jahr 2020 und darüber hinaus das Einreichen einer Klage gegen VW weiterhin Sinn.

So sollten Betroffene nun vorgehen

