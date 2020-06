Der Handelskonzern Metro hat den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Real abgeschlossen. „Nach Erhalt aller Genehmigungen durch die zuständigen Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden profitiert METRO von einem Netto-Mittelzufluss in Höhe von 0,3 Milliarden Euro”, so das Unternehmen am Donnerstag. Aus dem vorherigen Verkauf von Metro China konnte das Unternehmen mehr als 1,5 Milliarden Euro Zufluss generieren.„Die ...