Das wars für den Zahlungsdienstleister Wirecard. Das Unternehmen aus Aschheim bei München musste am heutigen Donnerstag die Konsequenzen aus all den Skandalen der letzten Wochen ziehen. Durch die fehlenden 1,9 Milliarden Euro in der Bilanzsumme sowie durch das fehlende Jahresergebnis geplatzte Kredite bei Gläubigerbanken, musste Wirecard nun Insolvenz anmelden!

