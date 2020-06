Nach der Aussetzung des Handels in der Wirecard Aktie aufgrund der Insolvenz des Konzerns liegen aktuelle Taxen für Wirecards Aktienkurs bei 2,45/2,55 Euro auf der Handelsplattform Tradegate. Gegen 10:27 Uhr kam heute der Schock für die letzten Anleger, die noch auf eine Rettung des Unternehmens gesetzt haben und der für einen weiteren Kursabsturz in Richtung des Kursziel der Bank of America sorgen dürfte: Wirecard meldet Insolvenz ...