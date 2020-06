Emerging Markets: Corona-Krise birgt Investment-Chancen

Gut bezahlte Risiken

Die vergangenen drei Monate fuhren die Märkte regelrecht Achterbahn. Liquiditätsengpässe im März waren das Resultat abnehmender Wirtschaftsaktivitäten und Lock-Down-Maßnahmen. Die Fed bewies ihren enormen Einfluss, als sich die Stimmung dank ihrer Gegenmaßnahmen aufhellte und für Stabilität in den Schwellenländermärkten sorgte. Dennoch bleiben Anleger hinsichtlich der Emerging Markets verunsichert. Viele lassen sich von etwaigen geopolitischen und institutionellen Schwächen abschrecken, wie sie etwa in Argentinien und der Türkei zutage treten. Diese Risiken werden allerdings gut bezahlt, findet Volodchenko. „Bei einem Universum von über 70 Ländern und deren Unternehmen gibt es genug Luft zwischen guten und schlechten Investmentgelegenheiten“, so der Experte. Das zeigen auch historische Daten. In den vergangenen 20 Jahren performten Emerging Market Debts besser als jede andere Assetklasse, trotz diverser Krisen. Sie schlugen beispielsweise den NASDAQ um mehr als 200 Prozent in der Wertentwicklung. Die Ausfallraten in Emerging Markets waren in der Vergangenheit ebenfalls sehr niedrig. Die Average Annual Default Rate der vergangenen 20 Jahre war mit 1,1 Prozent sehr gering im Vergleich zu anderen High-Yield-Assetklassen. Höhere Ausfallraten fanden sich eher in Frontier Markets, zum Beispiel der Subsahara und den karibischen Staaten – diese Anleihen machen aber nur einen geringen Teil (10 Prozent) des Investmentuniversums aus (Staats- und Unternehmensanleihen).

Anleihen im Asienraum besonders attraktiv