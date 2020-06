Riesen-Vergleich: Wie die Top 5 aus den USA Europa in den Schatten stellen

Eine Analyse aus dem Hause HQ Trust zeigt, in welchen Sphären die amerikanischen Spitzenunternehmen inzwischen unterwegs sind. Der Vergleich mit Europa ist eher ... ungleich.Dass die US-Top-Tech-Unternehmen ziemlich groß geworden sind, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Wie groß aber tatsächlich, das zeigt Maximilian Kunz, Senior Analyst bei HQ Trust. Er vergleicht Börsenwert, Umsatz und Unternehmensgewinn der amerikanischen Top-5-Unternehmen mit der europäischen Top 5 (Nestlé, Roche, Novartis, LVMH und L'Oréal) und dem kompletten Aktienindex MSCI Deutschland, der 63 Unternehmen enthält.Grafik vergrößernDas sind seine Erkenntnisse:Die Big Five kommen aktuell in Summe auf einen Börsenwert von rund 5,7 Billionen Dollar. Dabei spielt Apple mit knapp...