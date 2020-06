DAX rutscht weiter ab

Allerdings bleibt der DAX mit dem Kursrutsch unter 12.200 Punkte angeschlagen. Wie schon am Vortag geschrieben liegt weiterhin das zweite tiefere Verlaufshoch auf dem Tisch, dass auf einen weiteren Abwärtstrend hindeuten könnte. Das erste Verlaufshoch also bei 12.913 Punkten am 08. Juni, das zweite bei 12.616 am 23. Juni.

"Für ein erneutes Abtauchen spricht auch das nach unten hin noch offene Gap bei 11.968 Punkten. Dieses Gap wäre als erstes großes Anlaufziel bei einer neuen Abwärtsbewegung zu sehen", hieß es am Vortag weiter. Dieses Gap wurde nun geschlossen.