Zoom-Online-Meeting mit Zinc8 Energy Solutions Inc

Zinc8 Energy Solutions Inc. lädt Sie ein, an der nächsten in der Reihe der Investoren-Präsentationen teilzunehmen und das Team von Zinc8 kennenzulernen. Zinc8 befindet mit seinem kostengünstigen, skalierbaren Zink-Luft-Batteriesystemsich auf dem Weg in den stark wachsenden Energiespeichermarkt.



Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Aktionäre und interessierte Investoren, das Zinc8-Team zu treffen, darunter Präsident Ron MacDonald, Chief Technology Officer Dr. Simon Fan und Mark Baggio, Direktor, Global Business Development & Partnerships.



Um an der Online-Präsentation und -Diskussion teilzunehmen, klicken Sie einfach auf den unten stehenden Link HEUTE am Donnerstag, den 25. Juni 2020 um 17:00 Uhr:



https://us02web.zoom.us/j/88386297922?pwd=QVQ5NFpsWHI4dUI2VVVuSFBuZ2FJ ...



Meeting ID: 883 8629 7922

Password: 561595



Um Kontakt mit den Investor Relations von Zinc8 aufzunehmen, rufen Sie Patrick Butler unter +1 604 681 1568 an oder skypen Sie ihm unter patrickkevinbutler.