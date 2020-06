MagForce holt sich bis zu 15 Millionen Euro per Wandelanleihe

MagForce hat mit dem Investor Yorkville Advisors Global LP eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro abgeschlossen. Das Unternehmen kann in mehreren Tranchen Wandelanleihen an Yorkville emittieren. Das Gesamtvolumen in Höhe von maximal 15 Millionen Euro sei „unterteilt in voraussichtlich bis zu fünf Tranchen” und könne bis Juni 2023 ausgenutzt werden, kündigt MagForce an. Der Ausgabepreis der ...