Ob auch die Tochtergesellschaften wie die Wirecard Bank von der Insolvenz betroffen sind, war am Donnerstag zunächst nicht klar. Laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa wird sich nun ein Gutachter ein Bild von der Lage in Aschheim machen. Sobald der Insolvenzantrag beim Amtsgericht München ankommt, wird ein Insolvenzverwalter einbestellt. Wirecard beschäftigt weltweit rund 6000 Menschen.

Eine Woche nach dem geplatzten Termin für die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 hat der Zahlungsdienstleister Wirecard angekündigt, Insolvenz zu beantragen. In den Tagen dazwischen wurde bekannt, dass fast zwei Milliarden Euro Treuhandvermögen vermutlich nicht existieren. Der langjährige Vorstandschef trat zurück, wurde verhaftet und gegen Kaution wieder freigelassen. Die rechte Hand des Chefs wird ebenfalls per Haftbefehl gesucht und hält sich möglicherweise auf den Philippinen auf. Dort also, wo die Milliarden eigentlich sicher hätten lagern sollen.

Die Wirecard Aktie – die vor einer Woche noch bei knapp über 100 Euro notierte, ist inzwischen nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ein Anteil kostete am Donnerstagmittag weniger als drei Euro.

Aktionären, darunter zahlreiche Kleinanleger, die Wirecard bis zuletzt die Treue gehalten haben, droht der Totalverlust. Sie müssten sich in einem Insolvenzverfahren hinten anstellen, erklärt Rechtsanwalt und Insolvenz-Spezialist Ulrich Horrion gegenüber wallstreet:online. „Die Aktionäre sollten sich nicht zu große Hoffnung machen. Sie sind nur Insolvenzgläubiger. Das heißt, es gehen die Gläubiger mit Sicherungsrechten (beispielsweise Grundpfandrechte an Immobilien) vor.“

Rechtsanwalt Horrion bezweifelt, dass das Unternehmen über einen ausreichenden Kapitalbestand verfügt, um die Ansprüche von Insolvenzgläubigern zu bedienen. Auch an eine erfolgreiche Restrukturierung von Wirecard glaubt Horrion nicht. Dazu sei der Vertrauensverlust am Kapitalmarkt zu groß.

Als große Gewinner aus dem beispielslosen Abstieg könnten die Wirecard-Shortseller hervorgehen. Zahlen der Ortex Financial Analytics Agentur zeigen, dass in den letzten sieben Tagen nur 12,5 Prozent der Wirecard-Leerverkaufspositionen geschlossen wurden. Mutige Investoren konnten so vom anhaltenden Kursverfall profitieren. „Unsere Daten zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Leerverkäufer ihre Positionen in Erwartung eines weiteren Verfalls des Aktienkurses gehalten und in einigen Fällen erhöht hat. Es sieht so aus, als würde sich ihre Geduld auszahlen“, sagt Ortex Mitgründer Peter Hillerberg.

Ihren Platz im DAX wird Wirecard wohl so schnell auch nicht verlieren. "Bei einem regulären Insolvenzverfahren bleibt die Aktie bis zum nächsten regulären Anpassungstermin im DAX“, erläuterte ein Sprecher der Deutschen Börse gegenüber der dpa. Die nächste DAX-Anpassung steht erst im September an.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion