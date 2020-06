NEW YORK (dpa-AFX) - Der kräftige Rückschlag zur Wochenmitte an den US-Börsen dürfte sich am Donnerstag angesichts der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle weiter fortsetzen. Die US-Futures waren zuletzt weiter zurückgekommen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,88 Prozent im Minus bei 25 221 Zählern.

In den USA hat sich die Ausbreitung des Virus in alarmierender Weise wieder beschleunigt. Die Zahl der Neuinfektionen war zuletzt wieder auf das hohe Niveau von April gestiegen. Besonders viele neue Fälle meldeten unter anderem Staaten wie Texas, Florida und Kalifornien. Einige US-Staaten führen nun auch wieder Lockdown-Maßnahmen ein: Neben New York verhängten etwa New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Bundesstaaten mit stärkerem Infektionsgeschehen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) befürchtet inzwischen, dass die erwartete Rezession noch viel schwärzer ausfällt als bisher gedacht.