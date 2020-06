SNP und All for One Group vereinbaren SAP-Kooperation

Die SNP SE und die All for One Group haben sich auf einen Software-Partnervertrag geeinigt. Die auf zunächst acht Jahre angelegte Kooperation ermögliche „einen software-basierten Wechsel zu SAP S/4HANA für über 2.500 All for One-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz”, teilen die Unternehmen am Donnerstag mit. All for One werde hierzu SNP Software CrystalBridge und den BLUEFIELD-Ansatz anwenden, heißt es.Zu den ...