NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn in den längeren Laufzeiten gestiegen. Vor allem die Corona-Krise in den USA sorgte für Verunsicherung.

Die Ausbreitung des Virus hat sich dort wieder beschleunigt. Einige US-Staaten führen nun auch wieder Lockdown-Maßnahmen ein: Neben New York verhängten etwa New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Regionen mit stärkerem Infektionsgeschehen. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren daher gefragt.