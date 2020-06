Gold mit dem frischen Kaufsignal und Silber mit starken Ansätzen und der Aussicht, zeitnah ein Kaufsignal zu installieren, verfehlen beim Philadelphia Gold/Silver Index ihre Wirkung nicht. Der Index legte in den letzten Handelstagen deutlich zu und nimmt nun wieder Anlauf in Richtung seines markanten Mai-Hochs bei 131 Punkten.

In den letzten Wochen vermochte es der Index zunächst nicht mehr, das letzte Verlaufshoch im Bereich von 131,0 Punkten zu gefährden. Stattdessen verlagerte sich das Handelsgeschehen vor dem Hintergrund der zwischenzeitlichen Konsolidierung bei Gold und Silber in Richtung Unterseite.

Kurzzeitig geriet auch die massive Unterstützungsbereich zwischen 113,7 / 110,0 Punkten in Bedrängnis. Ein signifikantes Abtauchen des Philadelphia Gold/Silver Index unter die 110,0 Punkte hätte das Chartbild deutlich eingetrübt. Zu diesem Worst-Case kam es allerdings nicht.

Die Konsolidierung respektive die Korrektur der letzten Wochen vollzog sich im Korsett einer bullischen Flaggenformation (rot dargestellt). Diese Formationen werden nicht selten über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst, so auch in diesem Fall. Der anziehende Goldpreis hatte hierfür die Initialzündung geliefert. Nun muss es für den Philadelphia Gold/Silver Index darum gehen, dem Ausbruch Relevanz zu verleihen, d.h., dass der Ausbruch im Idealfall rasch an Höhe gewinnt.

Aktuell ist ein Vorstoß über den wichtigen Bereich von 120,0 Punkten zu beobachten. Dieser hat den Index bereits an die nächste relevante Zone bei 124 Punkten herangeführt. Nun gilt es. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die Marke von 124 Punkten kämen schon die 131 Punkte in Reichweite. Über diese muss es dann gehen, um den Vorstoß aus charttechnischer Sicht zu krönen.