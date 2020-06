Kupfer als besonders konjunktursensibles Industriemetall litt stark an den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bereits mit dem Aufkommen der Pandemie in China im Januar dieses Jahres bis in den März hinein stand der Preis unter enormen Abgabedruck. Im Ergebnis rauschte der Kupferpreis von knapp 2,87 US-Dollar auf knapp 2,1 US-Dollar.

Mit den eingeleiteten Gegenmaßnahmen kehrte ein wenig Hoffnung in die Aktien- und Rohstoffmärkte zurück. Davon konnte auch Kupfer profitieren.

Nun stellt sich das konjunkturelle Umfeld weiterhin als schwierig und herausfordernd dar, doch am Kupfermarkt wird offenkundig auf den Optimismus gesetzt.

In den letzten Wochen entwickelte der Kupferpreis eine ansprechende Aufwärtsdynamik. Einige Lichtblicke in puncto Konjunkturdaten und das Prinzip Hoffnung trieben den Kupferpreis an. Hinzu kamen weitere positive Signale seitens der Charttechnik, denn der noch zuletzt limitierende Widerstandsbereich 2,52 / 2,60 US-Dollar wurde überwunden. Zudem kreuzte Kupfer seine 200-Tage-Linie bullisch. Nach ersten Gewinnmitnahmen, die kürzlich im Bereich von 2,65 US-Dollar einsetzten, läuft Kupfer diesen Bereich erneut an. Zuvor war es wichtig, dass Kupfer den jüngsten Rücksetzer oberhalb der 200-Tage-Linie halten konnte.

Die aktuelle Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 2,75 US-Dollar oder 2,80 US-Dollar. Selbst die Doppeltopformation aus dem Dezember 2019 / Januar 2020, die damals bei 2,87 US-Dollar markiert wurde, kommt nun so langsam aber sicher in Reichweite. Auf der Unterseite gilt es, Rücksetzer idealerweise auf 2,60/2,52 US-Dollar zu begrenzen. Unter die 2,40 US-Dollar sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.