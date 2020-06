NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle haben sich die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag zurückgehalten. Besser als befürchtete Wirtschaftsdaten hoben die eingetrübte Stimmung nur wenig.

Nach seinem kräftigen Rückschlag zur Wochenmitte und einem schwächeren Start in den Donnerstag war der Dow Jones Industrial zuletzt mit plus 0,07 Prozent auf 25 464,78 Punkte wenig verändert. Der breiter gefasste S&P 500 trat ebenfalls nahezu auf der Stelle mit plus 0,04 Prozent auf 3051,53 Punkte. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,25 Prozent auf 9977,59 Punkte.