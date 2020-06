NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der New Yorker Wall Street haben sich am Donnerstag angesichts der Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle nur vorsichtig aus der Deckung gewagt. Besser als befürchtet ausgefallene Wirtschaftsdaten stützten die Stimmung.

Nach seinem kräftigen Rückschlag zur Wochenmitte und einem schwächeren Start an diesem Handelstag legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt um 0,26 Prozent auf 25 494,42 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 3056,62 Punkte und auch der Auswahlindex Nasdaq 100 fand den Weg zurück ins Plus: Er rückte zuletzt um moderate 0,05 Prozent auf 10 007,72 Punkte vor, hatte allerdings auch erst am Dienstag sein jüngstes Rekordhoch markiert.