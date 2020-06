Die Pleite von Wirecard belastet nicht nur Banken wie die Commerzbank und die Deutsche Bank , die mit Krediten bei dem Zahlungsdienstleister engagiert waren, sondern auch cyan. Gegenüber der Wirecard-Konzerntochter Wirecard Technologies GmbH bestehen Forderungen in Höhe von 5,0 Millionen Euro per 31. März 2020, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. „Davon wurden im Geschäftsjahr 2019 insgesamt EUR 4,8 Mio. gemäß den IFRS ...