Zwei Altersvorsorge-Profis im Interview: „Wir ergänzen das Geschäft des Beraters“

Eine findige Beratungsfirma hat gemeinsam mit einer bekannten Fondsgesellschaft eine Alternative zur klassischen betrieblichen Altersvorsorge ausgeheckt. Welche Vorzüge das Modell für Mitarbeiter und auch für Finanzberater hat, erläutern Christian Wiecha von Pens Expert und Martin Stenger von Franklin Templeton im Interview.DAS INVESTMENT: Es ist nicht alltäglich, dass eine Fondsgesellschaft die Geschäftsidee eines Altersvorsorgespezialisten voranzutreiben hilft. Was bieten Sie an, Herr Wiecha?Christian Wiecha: Pens Expert vermittelt kein Produkt, sondern bietet ein System betrieblicher Zeitwert- und Kapitalkonten für Unternehmen an. Wir möchten Berater unterstützen, dieses Thema in Unternehmen vorzustellen und es als Vorsorgelösung für die Mitarbeiter schmackhaft...