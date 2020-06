Nachdem das Währungspaar im Zeitraum zwischen Mai und Anfang Juni einen satten Kurssprung vollzogen hatte, stellte sich anschließend eine abwärts gerichtete Konsolidierung zurück auf die Unterstützungszone um 1,1166 US-Dollar ein. Dabei kam ein bullischer Keil zum Vorschein, der vor wenigen Tagen auch regelkonform aufgelöst worden ist. Höhere Notierungen als 1,1350 US-Dollar konnten jedoch nicht mehr durchgesetzt werden, die letzten Handelsstunden zeigten sich entsprechend schwach und drückten die Notierungen zurück auf die markante Unterstützungszone aus Mitte Juni erneut abwärts. Intraday Schwächephasen sind zwar nichts Ungewöhnliches, allerdings muss der anvisierte Support mindestens per Wochenschlusskursbasis verteidigt werden, damit das Paar weiterhin die Option eines bullischen Setups beibehält.

Spannende Ausgangslage

In der derzeitigen Situation präsentiert sich das Paar uneindeutig. Eine nachhaltige Stabilisierung um 1,1166 US-Dollar sollte noch vor dem Wochenende vollzogen werden, anderenfalls drohen weitere Abschläge zumindest auf die nächste Unterstützung bei 1,1060 US-Dollar. Gelingt es zu Beginn der nächsten Handelswoche schließlich einen nachhaltigen Turnaround zu vollziehen und mindestens über das Niveau von 1,1250 US-Dollar zuzulegen, dürften sich die Hinweise auf einen Lauf zurück an die Junihochs bei 1,1422 US-Dollar verdichten. In diesem Fall könnte weiterhin auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP4BY1 zurückgegriffen werden. Eine engmaschige Beobachtung des Titels sollte aber nicht ausbleiben, die nächsten Stunden dürften entscheidend für den weiteren Werdegang werden.